Сообщение BlackFury » Сегодня, 11:35

Всем привет, в общем то хотим отправить на несколько недель своего ребенка в какой-нибудь лагерь, в первую очередь чтобы он отдохнул и познакомился с новыми друзьями, во вторых что бы мы с девушкой отдохнули, но вот в какой лагерь его отправить мы не знаем, поэтому нам нужен ваш совет, спасибо.