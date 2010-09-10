Туроператор
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Туроператор
Привет, вот хочется поехать на отдых куда-то не я не могу найти нормального туроператора, так как их щас много , а нормальных практически нет, если вы знаете , что-то напишите.
Re: Туроператор
Привет, когда то знал про очень классный туроператор, но к сожалению он у меня вылетел с головы, но если вспомню то обязательно тебе отпишу.
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