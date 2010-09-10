Туроператор

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Туроператор

Сообщение Sumail » Сегодня, 11:36

Привет, вот хочется поехать на отдых куда-то не я не могу найти нормального туроператора, так как их щас много , а нормальных практически нет, если вы знаете , что-то напишите.
Вернуться к началу
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Туроператор

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:53

Привет, когда то знал про очень классный туроператор, но к сожалению он у меня вылетел с головы, но если вспомню то обязательно тебе отпишу.
Вернуться к началу
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Туроператор

Сообщение oleg2002209 » 10 минут назад

Доброго утра , если все таки не передумали с туром в Европу то только обращайтесь в это тур агенство https://elmartour.ru . Пользуемся их услугами уже не один отпуск . Серьезная компания хорошие скидки , а главное и цены вполне нас устраивают .
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей