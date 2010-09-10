Создание сайта
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Создание сайта
Приветствую! Подскажите, к кому лучше обратиться по вопросу сайта для сельскохозяйственной фирмы?
Re: Создание сайта
karina_bogdanova писал(а):Приветствую! Подскажите, к кому лучше обратиться по вопросу сайта для сельскохозяйственной фирмы?
Проблема знакомая, могу подсказать. Мы по вопросу создания сайта под ключ обращались к услугам портала https://genie-studio.com/ru/templates/b ... griculture Посмотрите, большой выбор предложений на тему "Сельское хозяйство", можно выбрать и заказать сайт под ключ или купить готовый шаблон для уже существующего проекта. Грамотные специалисты, все выполнили даже немного раньше оговоренных сроков.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Re: Создание сайта
А кто может помочь исправить сайт? Брали по какой-то акции, так теперь всё нужно исправлять(
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Создание сайта
Ох, по своему опыту знаю, что дешевые сайты прибыли не приносят. От них больше проблем, чем пользы. Но если всё-таки вы повелись на низкую стоимость и купили сомнительный сайт, то дальнейшее продвижение и поддержку советую доверить спецам из этой https://rostov.top10-studio.ru/ компании в Ростове-на-Дону. Особенно, если вы не разбираетесь в этой теме. У меня хоть и есть некоторые знания по данной тематике, но всё равно, сам я бы такие глобальные работы не смог сделать.
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