Покупка диплома

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Покупка диплома

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 11:37

Привет, мне нужно срочно купить диплом, так как требуют на новой работе, а работу терять не хочу, я закончил только на младшего специалиста , а нужен полный, я уже везде искал где можно купить этот диплом но все без полезно,если вы знаете где можно купить я буду очень рад.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей