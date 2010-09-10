Покупка диплома
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Покупка диплома
Привет, мне нужно срочно купить диплом, так как требуют на новой работе, а работу терять не хочу, я закончил только на младшего специалиста , а нужен полный, я уже везде искал где можно купить этот диплом но все без полезно,если вы знаете где можно купить я буду очень рад.
Re: Покупка диплома
Никогда честно говоря с этим не сталкивался, единственное что могу добавить, так это то, что вам действительно нужно подобрать максимально профессиональную компанию, которая этим занимается, удачи вас, уверен у вас все получится.
Re: Покупка диплома
При покупке диплома я тоже долго думал и сомневался покупать или нет,а вдруг совсем не то напишут и в итоге деньги на ветер... Все ж так и почитав отзывы я решила обратиться в эту компанию http://gozdiplomm.com/diplomy-v-spb/ И лично я об этом не пожалел, так как они пошли мне навстречу и продали мне диплом за вполне демократичную цену.
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