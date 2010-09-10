Где бы вы хотели встретить новый год?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Где бы вы хотели встретить новый год?

Сообщение BlackFury » Сегодня, 11:38

Ребят, знаю что вопрос немного не в том периоде года, но все же мне очень интересно где бы хотел встретить следующий новый год, и хотели бы его отметить уже на этой неделе?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей