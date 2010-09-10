Где бы вы хотели встретить новый год?

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Где бы вы хотели встретить новый год?

Сообщение BlackFury » Сегодня, 11:38

Ребят, знаю что вопрос немного не в том периоде года, но все же мне очень интересно где бы хотел встретить следующий новый год, и хотели бы его отметить уже на этой неделе?
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Где бы вы хотели встретить новый год?

Сообщение Noone » 17 минут назад

Мда, неужели другого вопроса у вас не нашлось, так как действительно в такое время года задавать такие вопросы, это немного странно, ну ладно, я бы хотел встретить в узком кругу родных.
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