Где бы вы хотели встретить новый год?
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Где бы вы хотели встретить новый год?
Ребят, знаю что вопрос немного не в том периоде года, но все же мне очень интересно где бы хотел встретить следующий новый год, и хотели бы его отметить уже на этой неделе?
Re: Где бы вы хотели встретить новый год?
Мда, неужели другого вопроса у вас не нашлось, так как действительно в такое время года задавать такие вопросы, это немного странно, ну ладно, я бы хотел встретить в узком кругу родных.
Re: Где бы вы хотели встретить новый год?
Задумались вы конечно действительно рано,но мы вот тоже подумываем что этот новый год нужно провести не как обычно,а то надоело каждый год одно и тоже,стол телевизор Путин салаты шампанское... друзья зовут на вечеринку в стиле фэнтези,в прошлрс году говорят там были очень понравилось. Скину вам сейчас сайт http://newyearnight.ru/ посмотрите почитайте вдруг и вы захотите)
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