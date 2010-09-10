Где бы вы хотели встретить новый год?

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Где бы вы хотели встретить новый год?

Сообщение BlackFury » Вчера, 11:38

Ребят, знаю что вопрос немного не в том периоде года, но все же мне очень интересно где бы хотел встретить следующий новый год, и хотели бы его отметить уже на этой неделе?
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Где бы вы хотели встретить новый год?

Сообщение Noone » Вчера, 17:53

Мда, неужели другого вопроса у вас не нашлось, так как действительно в такое время года задавать такие вопросы, это немного странно, ну ладно, я бы хотел встретить в узком кругу родных.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Где бы вы хотели встретить новый год?

Сообщение Meran » Сегодня, 00:46

Задумались вы конечно действительно рано,но мы вот тоже подумываем что этот новый год нужно провести не как обычно,а то надоело каждый год одно и тоже,стол телевизор Путин салаты шампанское... друзья зовут на вечеринку в стиле фэнтези,в прошлрс году говорят там были очень понравилось. Скину вам сейчас сайт http://newyearnight.ru/ посмотрите почитайте вдруг и вы захотите)
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