Как вам подарок гироскутер?
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Как вам подарок гироскутер?
Здравствуйте.Хочу сделать своему ребенку подарок.Давно хотел себе гироскутер.Я даже не знаю,что это такое ,но хочу сделать приятно своему ребенку.Не могу найти сервис,где можно его купить да и цены чтоб были приемлемы .И я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.
Re: Как вам подарок гироскутер?
Действительно очень неплохой подарок, но опять же, довольно дорогой, за такую цену есть более ценные подарки, ну а как подарок он я бы даже сказал крутой.
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