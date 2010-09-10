Как вам подарок гироскутер?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Как вам подарок гироскутер?

Сообщение Sumail » Сегодня, 11:39

Здравствуйте.Хочу сделать своему ребенку подарок.Давно хотел себе гироскутер.Я даже не знаю,что это такое ,но хочу сделать приятно своему ребенку.Не могу найти сервис,где можно его купить да и цены чтоб были приемлемы .И я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Как вам подарок гироскутер?

Сообщение Dendi1 » 13 минут назад

Действительно очень неплохой подарок, но опять же, довольно дорогой, за такую цену есть более ценные подарки, ну а как подарок он я бы даже сказал крутой.
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