Сообщение Sumail » Вчера, 11:39

Здравствуйте.Хочу сделать своему ребенку подарок.Давно хотел себе гироскутер.Я даже не знаю,что это такое ,но хочу сделать приятно своему ребенку.Не могу найти сервис,где можно его купить да и цены чтоб были приемлемы .И я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.