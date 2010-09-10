Сообщение Noone » Сегодня, 11:43

Друзья, нужна ваша помощь, моему ребенку всего месяц, и у него сегодня появилась странная сыпь, очевидно что это у него аллергия, но что теперь нам делать я не знаю, поэтому если вы знаетесь в этом, помогите, заранее спасибо.