Что делать при аллергии у ребенка?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Что делать при аллергии у ребенка?

Сообщение Noone » Вчера, 11:43

Друзья, нужна ваша помощь, моему ребенку всего месяц, и у него сегодня появилась странная сыпь, очевидно что это у него аллергия, но что теперь нам делать я не знаю, поэтому если вы знаетесь в этом, помогите, заранее спасибо.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Что делать при аллергии у ребенка?

Сообщение Meran » Вчера, 17:49

Ой, ну это вам срочно я считаю нужно обратиться к вашему врачу, с такими вещами шутить нельзя, так что срочно позвоните своему лечащему врачу, думаю он вам поможет.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Что делать при аллергии у ребенка?

Сообщение BlackFury » Сегодня, 01:11

Определенно точно вам нужно сразу же вызвать скорую помощь, или же просто набрать своего лечащего врача, который бы смогу проконсультировать вам, но если таковой возможности нет, скажем из-за того что это глухая ночь, либо у вас нет связи, то тогда следует придерживаться рекомендациям описанных на сайте https://medicine.ru.net/beremennost/all ... chto-delat Думаю я вам хоть чем то помог.
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