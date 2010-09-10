Что делать при аллергии у ребенка?
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Что делать при аллергии у ребенка?
Друзья, нужна ваша помощь, моему ребенку всего месяц, и у него сегодня появилась странная сыпь, очевидно что это у него аллергия, но что теперь нам делать я не знаю, поэтому если вы знаетесь в этом, помогите, заранее спасибо.
Re: Что делать при аллергии у ребенка?
Ой, ну это вам срочно я считаю нужно обратиться к вашему врачу, с такими вещами шутить нельзя, так что срочно позвоните своему лечащему врачу, думаю он вам поможет.
Re: Что делать при аллергии у ребенка?
Определенно точно вам нужно сразу же вызвать скорую помощь, или же просто набрать своего лечащего врача, который бы смогу проконсультировать вам, но если таковой возможности нет, скажем из-за того что это глухая ночь, либо у вас нет связи, то тогда следует придерживаться рекомендациям описанных на сайте https://medicine.ru.net/beremennost/all ... chto-delat Думаю я вам хоть чем то помог.
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