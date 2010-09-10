Детская качественная обувь

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Детская качественная обувь

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 11:43

Здравствуйте ,я обращаюсь к вам с помощью ,не могу подобрать сервис который продает качественную натуральную детскую обувь.Моему ребенку нужны настоящие сандалики ,потому что мы приобрели их на рынке,а от них у нее натерли ножки ,и качество там китайское.Я прошу вас,подскажите сервис который продает реально хорошую обувь ,благодарен заранее
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