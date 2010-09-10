Детская качественная обувь
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Детская качественная обувь
Здравствуйте ,я обращаюсь к вам с помощью ,не могу подобрать сервис который продает качественную натуральную детскую обувь.Моему ребенку нужны настоящие сандалики ,потому что мы приобрели их на рынке,а от них у нее натерли ножки ,и качество там китайское.Я прошу вас,подскажите сервис который продает реально хорошую обувь ,благодарен заранее
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Детская качественная обувь
Покупайте только в проверенных магазинах, а еще лучше уже обратитесь в магазины по месту. Удачи!
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