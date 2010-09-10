Детская качественная обувь

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Детская качественная обувь

Сообщение Dendi1 » 07 июл 2019, 11:43

Здравствуйте ,я обращаюсь к вам с помощью ,не могу подобрать сервис который продает качественную натуральную детскую обувь.Моему ребенку нужны настоящие сандалики ,потому что мы приобрели их на рынке,а от них у нее натерли ножки ,и качество там китайское.Я прошу вас,подскажите сервис который продает реально хорошую обувь ,благодарен заранее
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Детская качественная обувь

Сообщение oleg2002209 » 07 июл 2019, 17:44

Покупайте только в проверенных магазинах, а еще лучше уже обратитесь в магазины по месту. Удачи!
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Детская качественная обувь

Сообщение Sumail » 08 июл 2019, 00:06

Привет всем! А я покупаю в этом интернет-магазине https://kotofey-shop.ru закупаюсь на все сезоны для детей, очень мне нравится качество обуви, ноги не потеют у детей в такой обуви, и платформа у них удобная, долго носятся. очень часто попадаю на скидки. доставка приходит быстро без задержек.
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Стасик
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57

Re: Детская качественная обувь

Сообщение Стасик » 31 минуту назад

А мне нужна была женская обувь, так вот покупал я ее на Алиэкспресс, так как тут идеальные цены, а продавца кстати проверял тут https://sellercheck.ru/c/202001764 Обратиет и в внимание на такую возможность.
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