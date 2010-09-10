Детская качественная обувь
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Детская качественная обувь
Здравствуйте ,я обращаюсь к вам с помощью ,не могу подобрать сервис который продает качественную натуральную детскую обувь.Моему ребенку нужны настоящие сандалики ,потому что мы приобрели их на рынке,а от них у нее натерли ножки ,и качество там китайское.Я прошу вас,подскажите сервис который продает реально хорошую обувь ,благодарен заранее
Re: Детская качественная обувь
Привет всем! А я покупаю в этом интернет-магазине https://kotofey-shop.ru закупаюсь на все сезоны для детей, очень мне нравится качество обуви, ноги не потеют у детей в такой обуви, и платформа у них удобная, долго носятся. очень часто попадаю на скидки. доставка приходит быстро без задержек.
Re: Детская качественная обувь
а оптом там можно обувь закупить? или лучше поискать другого поставщика?
Re: Детская качественная обувь
Насчет того сайта не знаю, я обычно заказываю детскую обувь у VZV https://www.vzv.su/ . Уже давно с ними сотрудничаю, поэтому никаких "подвохов" у них точно не будет (изменение цены или проблемы с доставкой).
Re: Детская качественная обувь
спасибо за рекомендацию!
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