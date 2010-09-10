Где заказать гранитный памятник?
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Где заказать гранитный памятник?
Привет, я вот решил поставит новый памятник с гранита на могиле, потому тот который стоит уже сильно старый и он почти сломался, и вот хочу купить новый но вот только где купить хороший не знаю где, у нас они в городе дорогие и там который мне нужен его нет, если вам не составит трудности помогите мне с этой проблемой.
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