Где заказать гранитный памятник?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Где заказать гранитный памятник?

Сообщение Meran » Сегодня, 11:45

Привет, я вот решил поставит новый памятник с гранита на могиле, потому тот который стоит уже сильно старый и он почти сломался, и вот хочу купить новый но вот только где купить хороший не знаю где, у нас они в городе дорогие и там который мне нужен его нет, если вам не составит трудности помогите мне с этой проблемой.
Вернуться к началу
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Где заказать гранитный памятник?

Сообщение BlackFury » 39 минут назад

Ну честно говоря я в этих делах не спец, но мне кажется что вам нужно обратиться к профессионалам.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя