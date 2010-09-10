Где заказать гранитный памятник?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Где заказать гранитный памятник?

Сообщение Meran » 07 июл 2019, 11:45

Привет, я вот решил поставит новый памятник с гранита на могиле, потому тот который стоит уже сильно старый и он почти сломался, и вот хочу купить новый но вот только где купить хороший не знаю где, у нас они в городе дорогие и там который мне нужен его нет, если вам не составит трудности помогите мне с этой проблемой.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Где заказать гранитный памятник?

Сообщение BlackFury » 07 июл 2019, 17:32

Ну честно говоря я в этих делах не спец, но мне кажется что вам нужно обратиться к профессионалам.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Где заказать гранитный памятник?

Сообщение Noone » 08 июл 2019, 00:10

У меня умер дедушка два месяца назад и я взяла покупку памятника на себя. У меня с финансами было мягко говоря не очень, но все же отказаться я не могла. Искала фирмы которые могли бы мне предложить нормальные цены. Искать долго не пришлось, остановилась я на http://ipb-memorial.ru/ , почитать об услугах которые они предоставляют, можно почитать на сайте, ну или же связаться с ними по контактному телефону.
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Бритни
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 23:35

Re: Где заказать гранитный памятник?

Сообщение Бритни » Сегодня, 11:54

лучше всего заказывать у производителя как гранитная фабрика Пантера https://pantera-stone.ru/. Они изготавливают памятники из черного, светлого и комбинированного гранита с пожизненной гарантией. Доставка у них есть в любую точку РФ. Изготовить они могут любой памятник по вашему фото или эскизу.
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