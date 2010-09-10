Где заказать гранитный памятник?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Где заказать гранитный памятник?

Сообщение Meran » 07 июл 2019, 11:45

Привет, я вот решил поставит новый памятник с гранита на могиле, потому тот который стоит уже сильно старый и он почти сломался, и вот хочу купить новый но вот только где купить хороший не знаю где, у нас они в городе дорогие и там который мне нужен его нет, если вам не составит трудности помогите мне с этой проблемой.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Где заказать гранитный памятник?

Сообщение BlackFury » 07 июл 2019, 17:32

Ну честно говоря я в этих делах не спец, но мне кажется что вам нужно обратиться к профессионалам.
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Бритни
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 23:35

Re: Где заказать гранитный памятник?

Сообщение Бритни » 23 сен 2019, 11:54

лучше всего заказывать у производителя как гранитная фабрика Пантера https://pantera-stone.ru/. Они изготавливают памятники из черного, светлого и комбинированного гранита с пожизненной гарантией. Доставка у них есть в любую точку РФ. Изготовить они могут любой памятник по вашему фото или эскизу.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где заказать гранитный памятник?

Сообщение Буцефалия » 14 апр 2020, 00:54

слишком дорого.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где заказать гранитный памятник?

Сообщение Буцефалия » 14 апр 2020, 01:05

Сейчас на любом информационном портале в интернете можно найти компанию, в которой можно будет дешевле заказать памятник в Киеве. Важно только определиться с материалом изготовления. А всё остальное мелочи.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Где заказать гранитный памятник?

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 14:46

Сейчас много кто занимается изготовлением таких памятников, потому что все считают обязательным поставить на могилу памятник. Вы можете купить памятник из гранита в компании Монумент31. Я у них заказывала двойной памятник, понравилось как выполнили заказ и обошлось недорого. На сайте вы можете посмотреть цены ан сами плиты, но нанесение фото и надписей уже повышает общую цену.
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