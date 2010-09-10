Где заказать гранитный памятник?
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Где заказать гранитный памятник?
Привет, я вот решил поставит новый памятник с гранита на могиле, потому тот который стоит уже сильно старый и он почти сломался, и вот хочу купить новый но вот только где купить хороший не знаю где, у нас они в городе дорогие и там который мне нужен его нет, если вам не составит трудности помогите мне с этой проблемой.
Re: Где заказать гранитный памятник?
Ну честно говоря я в этих делах не спец, но мне кажется что вам нужно обратиться к профессионалам.
Re: Где заказать гранитный памятник?
лучше всего заказывать у производителя как гранитная фабрика Пантера https://pantera-stone.ru/. Они изготавливают памятники из черного, светлого и комбинированного гранита с пожизненной гарантией. Доставка у них есть в любую точку РФ. Изготовить они могут любой памятник по вашему фото или эскизу.
Re: Где заказать гранитный памятник?
слишком дорого.
Re: Где заказать гранитный памятник?
Сейчас на любом информационном портале в интернете можно найти компанию, в которой можно будет дешевле заказать памятник в Киеве. Важно только определиться с материалом изготовления. А всё остальное мелочи.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Где заказать гранитный памятник?
Сейчас много кто занимается изготовлением таких памятников, потому что все считают обязательным поставить на могилу памятник. Вы можете купить памятник из гранита в компании Монумент31. Я у них заказывала двойной памятник, понравилось как выполнили заказ и обошлось недорого. На сайте вы можете посмотреть цены ан сами плиты, но нанесение фото и надписей уже повышает общую цену.
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