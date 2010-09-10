Как заработать на трейдинге?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Как заработать на трейдинге?

Сообщение oleg2002209 » 59 минут назад

Привет. Я уже полгода сижу на рынке форекс. Занимаюсь торговлей и стараюсь использовать различные схемы для увеличения прибыли, всё пока что тщетно. Мои знакомые имеют немалый успех в выборе брокеров. В такой работе не принято делиться секретами, необходимо самому искать свой путь, так они говорят. Только мне от таких советов нет никакого проку. Подскажите, что я делаю не так? Как мне найти свою ниточку к успеху?
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