Как заработать на трейдинге?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Как заработать на трейдинге?
Привет. Я уже полгода сижу на рынке форекс. Занимаюсь торговлей и стараюсь использовать различные схемы для увеличения прибыли, всё пока что тщетно. Мои знакомые имеют немалый успех в выборе брокеров. В такой работе не принято делиться секретами, необходимо самому искать свой путь, так они говорят. Только мне от таких советов нет никакого проку. Подскажите, что я делаю не так? Как мне найти свою ниточку к успеху?
Re: Как заработать на трейдинге?
Ну я думаю вам не секрет, что зарабатывают на трейдинге всего 1 процент и 100, так что даже не знаю стоит ли вам начинать, так как это на мой взгляд как казино.
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