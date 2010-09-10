Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 11:46

Привет. Я уже полгода сижу на рынке форекс. Занимаюсь торговлей и стараюсь использовать различные схемы для увеличения прибыли, всё пока что тщетно. Мои знакомые имеют немалый успех в выборе брокеров. В такой работе не принято делиться секретами, необходимо самому искать свой путь, так они говорят. Только мне от таких советов нет никакого проку. Подскажите, что я делаю не так? Как мне найти свою ниточку к успеху?