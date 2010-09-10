Как заработать на трейдинге?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Как заработать на трейдинге?

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 11:46

Привет. Я уже полгода сижу на рынке форекс. Занимаюсь торговлей и стараюсь использовать различные схемы для увеличения прибыли, всё пока что тщетно. Мои знакомые имеют немалый успех в выборе брокеров. В такой работе не принято делиться секретами, необходимо самому искать свой путь, так они говорят. Только мне от таких советов нет никакого проку. Подскажите, что я делаю не так? Как мне найти свою ниточку к успеху?
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Как заработать на трейдинге?

Сообщение Sumail » Вчера, 17:51

Ну я думаю вам не секрет, что зарабатывают на трейдинге всего 1 процент и 100, так что даже не знаю стоит ли вам начинать, так как это на мой взгляд как казино.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Как заработать на трейдинге?

Сообщение Dendi1 » 14 минут назад

Здравствуйте, я прочитал ваше сообщение и могу вам сказать , что вам я смогу помочь. Так как сам не так давно работаю трейдингом, и поначалу моей карьеры мне очень сильно помог блог трейдер Так как на нем я нашел площадку на которой до сих пор работаю, а также очень много информативной информации.
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