Ремонт выхлопной системы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ремонт выхлопной системы
Доброго времени суток, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается ремонтом выхлопной системы. Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается.
Поэтому ребят, я буду очень благодарен каждому, кто хоть как то поможет мне в этом вопросе.
Поэтому ребят, я буду очень благодарен каждому, кто хоть как то поможет мне в этом вопросе.
Re: Ремонт выхлопной системы
Ну у меня в городе таких компаний очень много, хотя я живу в обычном городке Московской области, неужели у вас нет ни одной компании, которая этим занимается?
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя