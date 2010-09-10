Ремонт выхлопной системы

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Ремонт выхлопной системы

Сообщение BlackFury » Вчера, 11:47

Доброго времени суток, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается ремонтом выхлопной системы. Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается.
Поэтому ребят, я буду очень благодарен каждому, кто хоть как то поможет мне в этом вопросе.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Ремонт выхлопной системы

Сообщение Noone » Вчера, 17:36

Ну у меня в городе таких компаний очень много, хотя я живу в обычном городке Московской области, неужели у вас нет ни одной компании, которая этим занимается?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Ремонт выхлопной системы

Сообщение Meran » Сегодня, 00:41

Привет, лучше с двигателем не шутить я раз проигнорировал проблему с двигателем и поплатился, пришлось менять весь двигатель, и с тех пор я каждый месяц проверяю машину, я нашел себе классный сервис https://xn--80adbka0dkjjc6i.xn--p1ai . Здесь тебе починят любую проблему, эти ребята делают работу очень качественно, а цены вполне адекватные, так что советую тебе дружище.
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