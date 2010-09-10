Реконструкция загородных домов
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Реконструкция загородных домов
Ребят, хочу найти сервис, который профессионально занимается реконструкцией загородных домов. У меня так и не вышло найти сервис, который этим занимается. Так что ребят, не стесняем отвечать на данный вопрос, я считаю что он довольно актуален, и мне будет интересно почитать ваши варианты ответов.
Re: Реконструкция загородных домов
Затрудняюсь тебе ответить сразу, Я ранее тоже сталкивался с данным вопросом, постараюсь тебе ответить сегодня.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Реконструкция загородных домов
Здравствуйте, если хотите , то вы можете обратить свое внимание на сервис http://rekonstrukciadomov.ru Это проверенные ребята у которых очень большой уровень доверия, также стоит отметить что качество обслуживания там действительно на довольно высоком уровне, за что отдельный им респект.
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