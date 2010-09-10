Сообщение polpol » Сегодня, 13:29

У меня есть знакомый риэлтор, который работает в крупном агентстве недвижимости Твоя квартира. Опытный, внимательный к деталям. Частенько они в агентстве работают командой. Был например недавно случай, когда у моей подруги была непростая ситуация с обменом. Собрались несколько специалистов, обсудили и приняли верное решение. Юристы опять же в агентстве есть в штате и нотариус на прямой линии, так сказать. То есть работают по спланированной, годами отработанной системе.