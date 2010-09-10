Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Galka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 07 май 2009, 18:15

Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Сообщение Galka » 18 мар 2012, 09:26

Fafhrd писал(а): Квартира, которая уходит за две недели или за месяц - это квартира, проданная ниже рыночной цены.

Простите, не соглашусь. Мы свою квартиру три года назад продали как раз-таки за две недели, и за ту цену, которая устравивала нас.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7522
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Сообщение hardbone » 18 мар 2012, 10:04

Galka писал(а):Простите, не соглашусь. Мы свою квартиру три года назад продали как раз-таки за две недели, и за ту цену, которая устравивала нас.

Видимо Fafhrd говорил о некотором типовом случае, от которого всегда в жизни бывают отклонения. Жизнь полна обстоятельств. :)
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6961
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Сообщение ENGI » 18 мар 2012, 13:30

Fafhrd писал(а):Пока проблемы на уровне "одноуровневая 4-комнатная квартира в ближней части Горрощи в нормальном состоянии". Не до жиру.

А я уж было подумал, что ты решил "пойти по стопам" DS'а.
Fafhrd писал(а):Я размышляю о каркасном доме. Если созрею, открою тему и буду подробно описывать процесс со всеми печалями и радостями. Но это к апрелю-маю.
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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Fafhrd

Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Сообщение Fafhrd » 18 мар 2012, 15:27

Нет, мухи отдельно. Каркасный - для летнего отдыха бабушек и детей семейного клана.
Хотя, конечно, рекламные цифры стоимости домиков при погружении в тему распухают на глазах.
Похоже, квартиру пока придется отложить.
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NatalkaM
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2012, 23:24

Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Сообщение NatalkaM » 12 мар 2013, 22:59

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто что знает про агенство недвижимости "Золотой ключ" (Маяковского, 11). СПАСИБО.
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troyka tref
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 21:09

Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Сообщение troyka tref » 13 апр 2015, 20:17

Есть Авито, есть Госуслуги, есть сайты застройщиков. При желании можно обойтись без услуг агентств, тем более эти услуги часто весьма сомнительны, а цена кусачая.
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Шаман
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:30
Откуда: Рязань

Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Сообщение Шаман » 23 апр 2015, 21:38

kristinka$$$$ писал(а):ЦАН - зажравшиеся профи!

Чего они опять сотворили? Излагайте.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Сообщение бабайка » 23 апр 2015, 21:42

Шаман писал(а):
kristinka$$$$ писал(а):ЦАН - зажравшиеся профи!

Чего они опять сотворили? Излагайте.

А если они профи, что они могли сотворить? Только что-то профессиональное!
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Gusakov
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 30 апр 2015, 10:09
Откуда: Москва

Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Сообщение Gusakov » 04 май 2015, 14:15

А почему бы не попробовать поискать через авито?! Ну, или на крайняк, на остановках нормера, через знакомых может быть.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2836
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Сообщение MrM » 04 май 2015, 22:15

Gusakov писал(а):А почему бы не попробовать поискать через авито?! Ну, или на крайняк, на остановках нормера, через знакомых может быть.

Я так понимаю, что у Вас нет опыта покупки квартир? На Авито, на остановках и очень вероятно, что и у знакомых, Вас встретит та же добрая улыбка риэлтора.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Сообщение polpol » 25 янв 2020, 13:29

У меня есть знакомый риэлтор, который работает в крупном агентстве недвижимости Твоя квартира. Опытный, внимательный к деталям. Частенько они в агентстве работают командой. Был например недавно случай, когда у моей подруги была непростая ситуация с обменом. Собрались несколько специалистов, обсудили и приняли верное решение. Юристы опять же в агентстве есть в штате и нотариус на прямой линии, так сказать. То есть работают по спланированной, годами отработанной системе.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe

Сообщение parma » Сегодня, 20:06

Ребята может кому интересно будет, недавно начались продажи недвижимости в Турции https://hayatestate.ru/turkey обращайтесь!
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