Агентства недвижимости \ Мое мнениe
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe
Fafhrd писал(а): Квартира, которая уходит за две недели или за месяц - это квартира, проданная ниже рыночной цены.
Простите, не соглашусь. Мы свою квартиру три года назад продали как раз-таки за две недели, и за ту цену, которая устравивала нас.
Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe
Galka писал(а):Простите, не соглашусь. Мы свою квартиру три года назад продали как раз-таки за две недели, и за ту цену, которая устравивала нас.
Видимо Fafhrd говорил о некотором типовом случае, от которого всегда в жизни бывают отклонения. Жизнь полна обстоятельств.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe
Fafhrd писал(а):Пока проблемы на уровне "одноуровневая 4-комнатная квартира в ближней части Горрощи в нормальном состоянии". Не до жиру.
А я уж было подумал, что ты решил "пойти по стопам" DS'а.
Fafhrd писал(а):Я размышляю о каркасном доме. Если созрею, открою тему и буду подробно описывать процесс со всеми печалями и радостями. Но это к апрелю-маю.
Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe
Нет, мухи отдельно. Каркасный - для летнего отдыха бабушек и детей семейного клана.
Хотя, конечно, рекламные цифры стоимости домиков при погружении в тему распухают на глазах.
Похоже, квартиру пока придется отложить.
Хотя, конечно, рекламные цифры стоимости домиков при погружении в тему распухают на глазах.
Похоже, квартиру пока придется отложить.
Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто что знает про агенство недвижимости "Золотой ключ" (Маяковского, 11). СПАСИБО.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 26 дек 2014, 21:09
Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe
Есть Авито, есть Госуслуги, есть сайты застройщиков. При желании можно обойтись без услуг агентств, тем более эти услуги часто весьма сомнительны, а цена кусачая.
Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe
kristinka$$$$ писал(а):ЦАН - зажравшиеся профи!
Чего они опять сотворили? Излагайте.
Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe
Шаман писал(а):kristinka$$$$ писал(а):ЦАН - зажравшиеся профи!
Чего они опять сотворили? Излагайте.
А если они профи, что они могли сотворить? Только что-то профессиональное!
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe
А почему бы не попробовать поискать через авито?! Ну, или на крайняк, на остановках нормера, через знакомых может быть.
Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe
Gusakov писал(а):А почему бы не попробовать поискать через авито?! Ну, или на крайняк, на остановках нормера, через знакомых может быть.
Я так понимаю, что у Вас нет опыта покупки квартир? На Авито, на остановках и очень вероятно, что и у знакомых, Вас встретит та же добрая улыбка риэлтора.
Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe
У меня есть знакомый риэлтор, который работает в крупном агентстве недвижимости Твоя квартира. Опытный, внимательный к деталям. Частенько они в агентстве работают командой. Был например недавно случай, когда у моей подруги была непростая ситуация с обменом. Собрались несколько специалистов, обсудили и приняли верное решение. Юристы опять же в агентстве есть в штате и нотариус на прямой линии, так сказать. То есть работают по спланированной, годами отработанной системе.
Re: Агентства недвижимости \ Мое мнениe
Ребята может кому интересно будет, недавно начались продажи недвижимости в Турции https://hayatestate.ru/turkey обращайтесь!
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