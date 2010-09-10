Кредит под залог ПТС

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Кредит под залог ПТС

Сообщение Генна » 08 июл 2019, 10:46

Кто в Москве обращался в автоломбард? Дайте координаты и какие у них условия?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Кредит под залог ПТС

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:30

Я брал такой займ на сайте Автоломбарда 999. Процентная ставка у них вполне приемлемая. Если есть возможность выплатить всю сумму в течении семи дней, то не переплачиваете проценты. Я брал на полгода и при этом езжу на машине. Оформление заявки и оценка машины, проходит быстро и справедливо. Работают в соответствии с законодательством, поэтому нечего беспокоиться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя