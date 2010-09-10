Кредит под залог ПТС
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Кредит под залог ПТС
Кто в Москве обращался в автоломбард? Дайте координаты и какие у них условия?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Кредит под залог ПТС
Я брал такой займ на сайте Автоломбарда 999. Процентная ставка у них вполне приемлемая. Если есть возможность выплатить всю сумму в течении семи дней, то не переплачиваете проценты. Я брал на полгода и при этом езжу на машине. Оформление заявки и оценка машины, проходит быстро и справедливо. Работают в соответствии с законодательством, поэтому нечего беспокоиться.
Re: Кредит под залог ПТС
Хммм!
3 сообщения • Страница 1 из 1
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