Кредит под залог ПТС

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Кредит под залог ПТС

Сообщение Генна » 08 июл 2019, 10:46

Кто в Москве обращался в автоломбард? Дайте координаты и какие у них условия?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Кредит под залог ПТС

Сообщение Алексей Кобзарь » 15 июл 2019, 09:30

Я брал такой займ на сайте Автоломбарда 999. Процентная ставка у них вполне приемлемая. Если есть возможность выплатить всю сумму в течении семи дней, то не переплачиваете проценты. Я брал на полгода и при этом езжу на машине. Оформление заявки и оценка машины, проходит быстро и справедливо. Работают в соответствии с законодательством, поэтому нечего беспокоиться.
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 00:53

Re: Кредит под залог ПТС

Сообщение gosbon74 » Сегодня, 00:54

Хммм!
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Victorpar
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 14:21

Кредит под залог ПТС

Сообщение Victorpar » Сегодня, 20:20

Кредит под залог ценных бумаг для малого и среднего предпринимательства не такой уж и распространен в России, тем более уж в настоящее время из-за низкой стоимости большинства ценных бумаг. ПОэтому мне интеренсо было бы узнать, какие банки если таковые есть предлагают наиболее выгодные условия по данному виду кредитования?
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