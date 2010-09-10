Сообщение Victorpar » 30 июл 2019, 20:20

Кредит под залог ценных бумаг для малого и среднего предпринимательства не такой уж и распространен в России, тем более уж в настоящее время из-за низкой стоимости большинства ценных бумаг. ПОэтому мне интеренсо было бы узнать, какие банки если таковые есть предлагают наиболее выгодные условия по данному виду кредитования?