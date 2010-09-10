Балконные ограждения
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Балконные ограждения
Ребят, у меня не так давно на свет появился ребенок, и поэтому я решил поставить на балкон ограждения. Но для этого мне нужно их приобрести, где их продают я не знаю, поэтому мне нужна ваша помощь, надеюсь вы мне ее окажете.
Re: Балконные ограждения
На это нужно искать решение либо в интернете либо по хорошим источникам, я бы так поступил бы.
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