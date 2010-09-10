Плинтус наполные деревянный

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Плинтус наполные деревянный

Сообщение oleg2002209 » 08 июл 2019, 13:19

Здравствуйте, я делаю ремонт и я хочу положить плинтус деревянный , но вот только где мне его заказать я не имею понятия, так как у меня сейчас мало времени, а работы полно, если вам не составит труда, помогите мне.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Плинтус наполные деревянный

Сообщение Sumail » Вчера, 00:29

Ну для начала вам нужно поспрашивать у своих друзей, которые живут по близости, наверняка они что то но скажут вам по этому вопросу.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Плинтус наполные деревянный

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 12:47

Доброго времени суток! Как по мне, напольное отопление благотворно влияет на здоровье человека, ведь держать ноги в тепле очень важно. Думаю в этом вам смогут помочь ребята с сайта https://kossen.ru , обратитесь к ним. Они уже давно этим занимаются.
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