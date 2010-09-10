Сообщение oleg2002209 » 08 июл 2019, 13:19

Здравствуйте, я делаю ремонт и я хочу положить плинтус деревянный , но вот только где мне его заказать я не имею понятия, так как у меня сейчас мало времени, а работы полно, если вам не составит труда, помогите мне.