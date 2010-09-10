Какой диван лучше

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Какой диван лучше

Сообщение BlackFury » Сегодня, 13:20

Подскажите, пожалуйста! У нас однокомнатная квартира. Комната достаточно большая. Но явно для спальни не подходит. Поэтому и думаем взять угловой диван. интересно, а он удобен вообще и где можно заказать.
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