Какой диван лучше
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Какой диван лучше
Подскажите, пожалуйста! У нас однокомнатная квартира. Комната достаточно большая. Но явно для спальни не подходит. Поэтому и думаем взять угловой диван. интересно, а он удобен вообще и где можно заказать.
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