Какой диван лучше

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Какой диван лучше

Сообщение BlackFury » Вчера, 13:20

Подскажите, пожалуйста! У нас однокомнатная квартира. Комната достаточно большая. Но явно для спальни не подходит. Поэтому и думаем взять угловой диван. интересно, а он удобен вообще и где можно заказать.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Какой диван лучше

Сообщение Noone » 10 минут назад

Да сейчас почти все наиболее популярные фирмы изготавливают реально достаточно крутые диваны, но это уже вам нужно выбирать по вкусу.
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