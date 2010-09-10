Какой диван лучше
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Какой диван лучше
Подскажите, пожалуйста! У нас однокомнатная квартира. Комната достаточно большая. Но явно для спальни не подходит. Поэтому и думаем взять угловой диван. интересно, а он удобен вообще и где можно заказать.
Re: Какой диван лучше
Да сейчас почти все наиболее популярные фирмы изготавливают реально достаточно крутые диваны, но это уже вам нужно выбирать по вкусу.
Re: Какой диван лучше
Если вы хотите чтобы у вас лично было большое спальное место, то подумайте насчёт изготовления дивана на заказ. да и вообще если делать что-то на заказ, все будет под вас. или ищите нужные вам параметры мы, как ремонт делали,покупали разную мебель и нужные товары на сайте https://kossen.ru там есть все то, что нам нужно
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