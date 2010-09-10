Сообщение BlackFury » 08 июл 2019, 13:20

Подскажите, пожалуйста! У нас однокомнатная квартира. Комната достаточно большая. Но явно для спальни не подходит. Поэтому и думаем взять угловой диван. интересно, а он удобен вообще и где можно заказать.