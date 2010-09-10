Какой диван лучше
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Какой диван лучше
Подскажите, пожалуйста! У нас однокомнатная квартира. Комната достаточно большая. Но явно для спальни не подходит. Поэтому и думаем взять угловой диван. интересно, а он удобен вообще и где можно заказать.
Re: Какой диван лучше
Если вы хотите чтобы у вас лично было большое спальное место, то подумайте насчёт изготовления дивана на заказ. да и вообще если делать что-то на заказ, все будет под вас. или ищите нужные вам параметры мы, как ремонт делали,покупали разную мебель и нужные товары на сайте https://kossen.ru там есть все то, что нам нужно
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Какой диван лучше
Угловой диван это самый лучший вариант для маленькой квартиры
Re: Какой диван лучше
Если говорить о габаритах вашей квартиры, тогда в таком случае угловой диван это выход. По поводу удобности, это в зависимости от матраца и насколько он будет жесткий. Можно купить диван немного дороже, но он будет комфортный для сна. Ещё есть варианты с полочками и нишами для подушек и постельного белья, сэкономите место в шкафах.
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