Какой диван лучше

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Какой диван лучше

Сообщение BlackFury » 08 июл 2019, 13:20

Подскажите, пожалуйста! У нас однокомнатная квартира. Комната достаточно большая. Но явно для спальни не подходит. Поэтому и думаем взять угловой диван. интересно, а он удобен вообще и где можно заказать.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Какой диван лучше

Сообщение Meran » 10 июл 2019, 11:23

Если вы хотите чтобы у вас лично было большое спальное место, то подумайте насчёт изготовления дивана на заказ. да и вообще если делать что-то на заказ, все будет под вас. или ищите нужные вам параметры мы, как ремонт делали,покупали разную мебель и нужные товары на сайте https://kossen.ru там есть все то, что нам нужно
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 293
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Какой диван лучше

Сообщение Наташа Швец » 19 янв 2020, 21:06

Угловой диван это самый лучший вариант для маленькой квартиры
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Какой диван лучше

Сообщение VasiLissa » 19 янв 2020, 21:56

Если говорить о габаритах вашей квартиры, тогда в таком случае угловой диван это выход. По поводу удобности, это в зависимости от матраца и насколько он будет жесткий. Можно купить диван немного дороже, но он будет комфортный для сна. Ещё есть варианты с полочками и нишами для подушек и постельного белья, сэкономите место в шкафах.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Какой диван лучше

Сообщение staspavlov777 » 16 май 2021, 23:31

Есть ещё один вариант. Недавно узнал, что довольно-таки комфортабельную диван-кровать купить в Краснодаре хорошего качества. Я могу рекомендовать вам обратить внимание на сайт триумф 23, они давно занимаются изготовлением и продажей таких товаров. Заказывал - остался доволен сполна.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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