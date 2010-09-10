Новостной портал
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Новостной портал
Ребят, всем привет, вот хочу найти для себя хороший новостной портал, пока чет не очень получается, поэтому мне нужна ваша помошь, спасибо.
Re: Новостной портал
Ну не знаю как вы, ну я все новости узнаю с телевизора, и лично мне норм, прихожу после работы включаю телек и смотрю, что вам мешает сделать также.
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