Новостной портал
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Новостной портал
Ребят, всем привет, вот хочу найти для себя хороший новостной портал, пока чет не очень получается, поэтому мне нужна ваша помошь, спасибо.
Re: Новостной портал
Ну не знаю как вы, ну я все новости узнаю с телевизора, и лично мне норм, прихожу после работы включаю телек и смотрю, что вам мешает сделать также.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Новостной портал
Да ты знаешь это правда, а я так понимаю что ты не очень интересуешься новостями, или же не можешь найти для себя новостной портал, если же второй вариант, то могу посоветовать тебе сайт https://computer.msk.ru/ Это очень крутой новостной портал, где я постоянно смотрю новости, к тому же там очень крутой дизайн, так что рекомендую.
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