Новостной портал

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Новостной портал

Сообщение Sumail » 08 июл 2019, 13:21

Ребят, всем привет, вот хочу найти для себя хороший новостной портал, пока чет не очень получается, поэтому мне нужна ваша помошь, спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Новостной портал

Сообщение Dendi1 » Вчера, 01:12

Ну не знаю как вы, ну я все новости узнаю с телевизора, и лично мне норм, прихожу после работы включаю телек и смотрю, что вам мешает сделать также.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Новостной портал

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 12:53

Да ты знаешь это правда, а я так понимаю что ты не очень интересуешься новостями, или же не можешь найти для себя новостной портал, если же второй вариант, то могу посоветовать тебе сайт https://computer.msk.ru/ Это очень крутой новостной портал, где я постоянно смотрю новости, к тому же там очень крутой дизайн, так что рекомендую.
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