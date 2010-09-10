Как растить чеснок?
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Как растить чеснок?
Добрый день, подскажите как вырастить большой и здоровый чеснок? Он у меня плохо сохраняется зимой, начинает гнить и становиться мягким.
Re: Как растить чеснок?
Ну вы конечно и задали вопрос, мы тут ботанику не обсуждаем, это тебе нужно найти специальные для этого форумы, хотя возможно тебе и здесь помогут.
Re: Как растить чеснок?
Привет, если вы хотите растить чеснок и не знаете как, то вы можете зайти на портал по садоводству и огородничеству http://gardennews.ru ,здесь как раз можно найти много вариантов по выращиванию чеснока.
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