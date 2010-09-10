Нитриловые перчатки

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Нитриловые перчатки

Сообщение Dendi1 » Вчера, 13:23

Ребят, мне вот недавно по работе нужно было найти сервис, который занимается поставкой нитроновых перчатков. Но в долгих поисках в интернете я так и не нашел сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Нитриловые перчатки

Сообщение oleg2002209 » 28 минут назад

доброго времени суток! а черт его знает, мне тоже нужен ответ на этот вопрос...несколько раз пытались найти в интернете ну безуспешно, потому как уже не верю всяким отзывам, и описаниям, пока не увижу людей которые реально попробовали, использовали, или пользовались услугами данными я не верю никому. Написать что хочешь могут, тем более сейчас когда любой отзыв можно купить за деньги. Знаю даже есть специальные биржи которые платят за отзывы.
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