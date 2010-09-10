Аутсорсинг бухгалтерских услуг
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Аутсорсинг бухгалтерских услуг
Ребят, мне вот недавно по работе нужно было найти сервис, который занимается аутотренингом бухгалтерских услуг Но к сожалению у меня не получилось найти сервис, который этим занимается. Но я надеюсь вы то знаете к кому мне обратиться, и с удовольствием мне подскажите, я то в долгу перед вами не останусь
Re: Аутсорсинг бухгалтерских услуг
Никогда честно говоря с этим не сталкивался, единственное что могу добавить, так это то, что вам действительно нужно подобрать максимально профессиональную компанию, которая этим занимается, удачи вас, уверен у вас все получится.
Re: Аутсорсинг бухгалтерских услуг
Так вы бы сохранили бы как ты этого бухгалтера к примеру там зарплату бы ему повысили или выходных бы иногда давали побольше какую-нибудь премию дали и тогда было всё было хорошо а так Вам теперь нужно бухгалтерская фирмы - https://www.lansecurity.ru
3 сообщения • Страница 1 из 1
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