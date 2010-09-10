Аутсорсинг бухгалтерских услуг

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Сообщение Meran » 08 июл 2019, 13:24

Ребят, мне вот недавно по работе нужно было найти сервис, который занимается аутотренингом бухгалтерских услуг Но к сожалению у меня не получилось найти сервис, который этим занимается. Но я надеюсь вы то знаете к кому мне обратиться, и с удовольствием мне подскажите, я то в долгу перед вами не останусь
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Сообщение BlackFury » Вчера, 00:36

Никогда честно говоря с этим не сталкивался, единственное что могу добавить, так это то, что вам действительно нужно подобрать максимально профессиональную компанию, которая этим занимается, удачи вас, уверен у вас все получится.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Сообщение Noone » Сегодня, 10:14

Так вы бы сохранили бы как ты этого бухгалтера к примеру там зарплату бы ему повысили или выходных бы иногда давали побольше какую-нибудь премию дали и тогда было всё было хорошо а так Вам теперь нужно бухгалтерская фирмы - https://www.lansecurity.ru
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