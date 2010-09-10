Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 13:25

Всем привет, я вот решил сделать у себя на балконе остекление, но для этого мне нужно найти профессионалов, которые занимаются остеклением балконов. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.