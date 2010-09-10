Остекление балконов

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Остекление балконов

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 13:25

Всем привет, я вот решил сделать у себя на балконе остекление, но для этого мне нужно найти профессионалов, которые занимаются остеклением балконов. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Остекление балконов

Сообщение Sumail » 41 минуту назад

Таких компаний сейчас очень много, кто из них самый нормальный, так как я с этой ситуацией не сталкивался.
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