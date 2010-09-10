Удивительная палеонтологическая и философская находка
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Удивительная палеонтологическая и философская находка
В Московской области группой энтузиастов была обнаружена редчайшая палеонтологическая находка за XIX, XX вв - кость плезиозавра. В честь экспедиции был создан небольшой клип.
Песня, играющая в видео: Наутилус Помпилиус - "Зверь".
https://www.youtube.com/watch?v=h11GgWGOZoY
Песня, играющая в видео: Наутилус Помпилиус - "Зверь".
https://www.youtube.com/watch?v=h11GgWGOZoY
1 сообщение • Страница 1 из 1
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