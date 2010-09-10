Сообщение zevc » 50 минут назад

Здравствуйте. Я считаю, что нужно придерживаться «золотой середины» и перед тем как оформлять в интернете свои заказы – обязательно просматривать многочисленные отзывы, написанные клиентами. В любом случае – это очень удобно, сначала изучаешь для сравнения предложения от разных торговых площадок в интернете и потом уже только выбор свой делаешь в пользу какого-то одного из вариантов.