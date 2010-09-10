Лом асфальта для отсыпки дорог
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Лом асфальта для отсыпки дорог
Строительные материалы повторного использования от "СТК Развитие"Компания "СТК Развитие" реализует по недорогим ценам вторичные строительные материалы. При разумном их применении можно значительно снизить стоимость строительства при сохранении его качества.Наибольшее применение вторичные строительные материалы нашли при строительстве дорог и ландшафтном благоустройстве. Довольно популярны вторичные стройматериалы и в мелиорации. Они отлично подходят для устройства дренажа.Еще, бетонная крошка применяется в виде добавки при изготовления нового бетона.К вторичным строительным материалам принято относить кирпичный бой, бой бетона, асфальтную крошку, асфальтный лом, вторичный щебень и бетонный лом.Кирпичный бойКомпания "СТК Развитие" продает бой кирпича, полученного после демонтажа старых строений. Этот материал можно с успехом использовать в виде теплоизоляции и в качестве наполнителя при проведении ямочных ремонтов дорог. Также бой кирпича подходит для устройства дренажных слоев и в благоустройстве территорий. Бой кирпича разумно использовать при подсыпке дорожных обочин, и при прокладке временных дорог.Кроме того, кирпичный бой используется в одноэтажном строительстве для подсыпки под фундаменты зданий.Кирпичная же крошка является превосходным материалом для обустройства дорожек в парках и скверах.Стоимость этого материала низкая, сотрудники "СТК Развитие" могут доставить его клиенту собственным транспортом.Бетонный бойКомпания "СТК Развитие" продает бетонный бой любой фракции. Если заказчику требуется определенная фракция бетонного боя, то работники компании готовы переработать этот вторичный материал до необходимой фракционности. Ясно, что в этом случае его стоимость будет дороже.Бетонный бой образуется в результате сноса промышленных или жилых панельных зданий. Этот материал великолепно подходит для засыпки болот, ям, рвов, а также для строительства насыпей. По факту, бетонный бой применяется везде, где не требуется высокое качество строительства.Дробленый бетонКомпания "СТКразвитие" на своих мощностях изготовляет бетон дробленный. Такой материал разнится от бетонного боя тем, что он без примесей. Дробленый бетон получается методом измельчения и просеивания бетонных монолитов. Ни остатков арматуры, ни земли в таком вторичном материале не содержится."СТК Развитие" изготовляет дробленый бетон фракционностью 0-100 мм, 0-300 мм и 50-500 мм.По желанию клиента материал будет привезен на место транспортом компании.Лом бетонаЭтот материал это большие куски железобетона, которые остаются после разрушения железобетонных конструкций. Материал можно использовать для укрепления основы каких-то сооружений, а также для прокладки временных автомобильных дорог.Асфальтовая крошка цена за 1 м3 с доставкойДанный вторичный материал получается в результате снятия верхней части дорожного покрытия. Наибольшее распространение Асфальтовая крошка цена за 1 м3 с доставкой обрела в дорожном строительстве. Данный материал в измельченном виде добавляют в асфальтобетонные смеси.Бой асфальтаПо сути, этот материал является разновидностью асфальтовой крошки. Технологически он представляет собой большие куски асфальта, образовавшиеся в результате фрезерования старого дорожного покрытия.Этот дешевый материал применяется для засыпки выравнивания рельефа, котлованов, и в прокладке временных проселочных дорог.Вторичный щебеньКомпания "СТК Развитие" также реализует вторичный щебень купить в СПб Этот материал получают после демонтажа дорог или железнодорожных насыпей. Во вторичном щебне может содержаться до 30% примесей в виде грунта и песка. Цена такого материала гораздо ниже стоимости чистого щебня.Вторичный щебень широко применяется в дорожном строительстве и мелиорации.Компанией реализуется вторичный щебень с фракционностью 20-40 и 25-60 мм.
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